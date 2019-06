Brasil registra cerca de 600 mil casos confirmados de dengue neste ano

Até o dia 10 de junho, o Ministério da Saúde confirmou 596,38 mil casos de dengue neste ano. O número de ocorrências ainda não confirmadas é ainda maior: 1,127 milhão. Em relação a 2018, houve um aumento nos casos de dengue no país. No mesmo período do ano passado, eram 173,63 mil casos prováveis.

O aumento de casos da dengue tem sido especialmente visível nos estados de Minas Gerais e São Paulo nas últimas semanas. Da Semana 13 até a 23, esses dois estados corresponderam, juntos, a 96,5% do total de casos observados no Brasil (774,28 mil) dentro do período.

