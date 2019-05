Brasil registra maior criação de empregos em abril, em seis anos e Sul gera mais de 14 mil

Melhor mês de abril nos últimos seis anos, o Brasil registrou a criação de 313.835 empregos num acumulado de quatro meses, segundo dados do Ministério do Trabalho. Nos últimos 12 meses, foram criados 477.896 empregos formais. No final de abril, o resultado ficou em mais de 129 mil novas vagas em registro de CLT, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira (24). Em comparação ao ano de 2018, em que eram 38.246 milhões de empregos registrados, em 2019 os números ficaram em 38.724, registrando uma melhora na economia brasileira.

O Sul do país registrou criação de 14.570 postos, em abril. Já nas demais regiões, foram: Sudeste (81.106); Nordeste (15.593); Centro-Oeste (15.240); e Norte (3.092). Devido ao inícios de safras em algumas regiões, que gera um aquecimento da indústria e dos serviços, o mês de abril marca um crescimento especial na criação de novas oportunidades empregatícias.

Na análise por atividades e ramos, foram mais de oito setores pesquisados e, alguns se destacaram: o setor de serviços foi o campeão, com 66.290 de novas vagas. Logo atrás, o ramo de indústria de transformação com 20.470 chances e, na terceira colocação, a construção civil com 14.067 oportunidades. Mas não foram só estes os setores com possibilidades para um novo emprego, a agropecuária e o comércio também obtiveram aumento, somando juntos mais de 14.898 postos.

Deixe seu comentário: