Brasil registra quase 300 casos de dengue entre janeiro e maio de 2019

O número de mortes por casos de dengue no Brasil praticamente triplicou em 2019, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, do dia 5 de junho, as mortes por dengue confirmadas até 27 de maio eram 295. Em 2019, ocorreram 99 mortes entre janeiro e maio.

Em todo o país, o número de casos prováveis de dengue foi cinco vezes maior do que o mesmo neste período do ano anterior, somando 965,04 mil ocorrências. Os estados mais afetados com a doença são Minas Gerais e São Paulo, somando 68,3% dos casos prováveis no Brasil.

Dengue

O vírus da Dengue é transmitido pela picada do mosquito aedes aegypti que se prolifera, principalmente, em água parada.

Os sintomas mais comuns são:

Febre maior que 38°C, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas espalhadas pelo corpo.

