Brasil e Rio Grande do Sul têm queda nos homicídios em 2018

O número de mortes no Brasil registrou queda no último ano, conforme estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta terça-feira (10). Comparado a 2017, o número de homicídios teve uma redução de 10,4% em 2018. Mesmo com a baixa nas estatísticas, o número permanece elevado, alcançando a marca de 57.341 mortes violentas intencionais apenas no ano passado. Esse volume é o menor desde 2013, quando foram registrados 55.847 casos.

Os índices, que incluem homicídio doloso (quando há intenção de matar), latrocício (roubo seguido por morte), lesão corporal seguida de morte e mortes por policiais, foram mais notados em Roraima, estado que lidera a lista com maior quantidade de casos, seguido por Amapá e Rio Grande do Norte.

O Rio Grande do Sul, por sua vez, teve redução significativa nas taxas, apresentando uma diminuição de 21% nos homicídios em 2018. Embora abaixo da porcentagem apresentada pelo estado, Porto Alegre também registrou queda, com destaque para os homícidios dolosos com redução de 19,7%, mortes violentas intencionais com 19,6% a menos e homicídios dolosos com queda de 19,7%.

LEIA MAIS: Feminicídio cresce mais de 40% no Rio Grande do Sul em 2018

Deixe seu comentário: