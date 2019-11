O Brasil teve uma queda de 22% no número de mortes violentas registradas nos nove primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. No período, ocorreram 30.864 assassinatos – 8.663 a menos do que a quantidade verificada de janeiro a setembro de 2018 (39.527).

Somente em setembro, houve 3,3 mil mortes violentas, contra 4,1 mil no mesmo mês do ano passado. Os dados são do Monitor da Violência, elaborado pelo site G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Todos os Estados brasileiros apresentaram redução de assassinatos de janeiro a setembro, de acordo com o levantamento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atribui a redução a esforços de governos locais e do governo federal, citando recordes de apreensão de drogas e transferência de chefes de facções criminosas para presídios federais como medidas que surtiram efeitos nos índices de criminalidade.

Moro também afirma que o governo federal está com uma política de tentar retomar o controle de vários presídios do País.