Brasil sediará Copa do Mundo de Futebol Sub-17 e Fifa anuncia datas das partidas

A Copa do Mundo de Futebol Sub-17 acontecerá no Brasil de 26 de outubro a 17 de novembro deste ano. nesta sexta-feira (31), A Federação Internacional de Futebol (Fifa) realizou uma inspeção no país e confirmou as datas das partidas. O sorteio que definirá os confrontos acontece no dia 11 de julho, na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. Ainda antes da realização dos sorteios, serão divulgados locais e programação de jogos.

Quase todas as equipes já estão confirmadas. Ao todo, serão 24 nações, faltando somente conhecer o último time africano, que dividirá a representação do continente com Angola, Camarões e Nigéria.

Para o secretário-geral adjunto da Fifa, o croata Zvonimir Boban, a experiência brasileira com outros eventos esportivos e o amor da torcida local fazem a diferença para a obtenção de um desempenho positivo. “Nos últimos anos, o Brasil sediou com sucesso uma série de competições, incluindo a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas de 2016. Temos certeza de que, juntas, a experiência do Brasil e a paixão dos torcedores vão contribuir para o sucesso da Copa do Mundo Su-17 Fifa 2019”, destacou ele.

