O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira (03) que suspendeu as exportações de carne bovina para a China porque um animal no Mato Grosso contraiu EEB (encefalopatia espongiforme bovina), a chamada doença da “vaca louca”. De acordo com o ministério, a suspensão das exportações atende a um acordo sanitário entre Brasil e China e é temporária e “protocolar”.

