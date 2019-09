Brasil tem 2.753 casos confirmados e quatro mortes devido ao sarampo

O Brasil já tem 2.753 casos de sarampo confirmados em 13 estados, conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira (4). Até o momento, quatro mortes foram registradas devido à doença: três no estado de São Paulo e uma em Pernambuco. Não há confirmação se as vítimas – três crianças menos de 1 ano e um adulto – tinham sido imunizadas contra a doença.

O aumento de 18% de casos em relação ao último boletim divulgado, no dia 28 de agosto, se deve à confirmação clínica de casos que estavam em investigação anteriormente. Os registros são dos últimos 90 dias. Conforme o boletim epidemiológico atualizado, entre 9 de junho e 31 de agosto o país notificou 20.292 casos. Destes, 2.109 foram descartados e 15.430 seguem em investigação.

“Toda comunidade internacional está atenta e preocupada como o sarampo, que tem se espalhado pelo mundo inteiro. No Brasil, o Ministério da Saúde está monitorando diariamente, tanto os pedidos de exames para a doença quanto a confirmação de novos casos”, explicou o secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira. Ele também ressaltou a importância da vacinação em crianças, observando a idade de três das vítimas do sarampo. “É fundamental proteger, neste momento, crianças menores de um ano. Elas precisam que os adultos as levem aos postos de saúde”, alertou.

O Ministério da Saúde esclarece que a chamada “dose zero” não substitui e não será considerada válida para fins do calendário nacional de vacinação da criança. Assim, além dessa dose que está sendo aplicada agora, os pais e responsáveis devem levar os filhos para tomar a vacina tríplice viral (D1) aos 12 meses de idade (1ª dose); e aos 15 meses (2ªdose) para tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela, respeitando-se o intervalo de 30 dias entre as doses. A vacinação de rotina das crianças deve ser mantida independentemente de a criança ter tomada a “dose zero” da vacina.

Já foram destinadas 1,6 milhão de doses extras da vacina tríplice viral, que também previne contra rubéola e caxumba, a todos os estados. Está garantida, portanto, a dose extra contra o sarampo para todas as crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. Os 13 estados em situação de surto receberam uma quantia maior das doses, principalmente São Paulo. Cerca de 56% dos lotes da vacina foram enviados para lá, pois é onde estão 99% dos casos.

Os casos confirmados estão concentrados em 13 estados, sendo a maioria, 98,37% no estado de São Paulo (2.708), seguido do Rio Janeiro (15), Pernambuco (12), Distrito Federal (3), Goiás (1), Paraná (1), Maranhão (1), Rio Grande do Norte (1), Espírito Santo (1), Bahia (1), Sergipe (1), Santa Catarina (7) e Piauí (1). Os casos estão distribuídos em 120 municípios. Nos estados de Goiás e Piauí, os casos foram registrados em outros estados.

Além do envio das doses extras, o Ministério da Saúde adquiriu 28,7 milhões de doses adicionais de vacinas contra sarampo, que irão garantir o abastecimento do país até 2020.