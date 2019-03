Brasil tem aumento de 224% de casos de dengue, para o mês de fevereiro

Somente nas primeiras semanas de 2019, o Brasil já registrou 229.064 casos de dengue. Esses dados, divulgados nesta segunda-feira (25), pelo Ministério da Saúde, demonstram o aumento de 224% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2018, foram contabilizados 62,9 mil casos.

As mortes pela doença também aumentaram, de 37 para 62, correspondendo a crescimento de 67%. Até a primeira quinzena de março, foi registrada incidência de 109,9 casos por 100 mil brasileiros. A maioria dos óbitos ocorreram no estado de São Paulo, representando 50% do total.

Ainda que o número de casos tenha aumentado, o governo federal não classifica como situação de epidemia. O último cenário deste tipo no Brasil ocorreu em 2016, com 857.344 casos entre janeiro e março, conforme o Ministério.

