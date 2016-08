Brasil tem mais de 206 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE. População do Rio Grande do Sul chega a 11,2 milhões

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou nesta terça-feira (30), no Diário Oficial da União, a estimativa da população brasileira, na qual aponta que o Brasil tem 206.081.432 habitantes. Em agosto de 2015, o mesmo levantamento estimou a população em 204.450.649 na época.

O Estado de São Paulo é o mais populoso, com 44.749.699. O Rio Grande do Sul é o quinto Estado mais populoso, com 11.286.500 habitantes. O Estado com a menor população é Roraima, que tem 514.229 habitantes.

Porto Alegre é o décimo município mais populoso do País, com 1.481.019 pessoas. Em 2016, pouco mais da metade da população brasileira (56,4% ou 116,1 milhões de habitantes) vive em apenas 5,5% dos municípios (309), que são aqueles com mais de 100 mil habitantes.

Os municípios com mais de 500 mil habitantes (41) concentram 29,9% da população do País (61,6 milhões de habitantes). Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros (68,4%) possuem até 20 mil habitantes e representam apenas 15,8% da população do Brasil (32,3 milhões de habitantes).

Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com a menor população, estimada em 815 habitantes em 2016, seguido de Borá (SP), com 838 habitantes, e Araguainha (MT), com 953 habitantes.

Confira a população dos Estados e do Distrito Federal, segundo o IBGE:

Rondônia: 1.787.279

Acre: 816.687

Amazonas: 4.001.667

Roraima: 514.229

Pará: 8.272.724

Amapá: 782.295

Tocantins: 1.532.902

Maranhão: 6.954.036

Piauí: 3.212.180

Ceará: 8.963.663

Rio Grande do Norte: 3.474.998

Paraíba: 3.999.415

Pernambuco: 9.410.336

Alagoas: 3.358.963

Sergipe: 2.265.779

Bahia: 15.276.566

Minas Gerais: 20.997.560

Espírito Santo: 3.973.697

Rio de Janeiro: 16.635.996

São Paulo: 44.749.699

Paraná: 11.242.720

Santa Catarina: 6.910.553

Rio Grande do Sul: 11.286.500

Mato Grosso do Sul: 2.682.386

Mato Grosso: 3.305.531

Goiás: 6.695.855

Distrito Federal: 2.977.216

