Brasil tem prejuízo anual de R$ 11,4 bilhões com desperdício de água tratada

Foi divulgado pelo Instituto Trata Brasil, junto da consultoria GO Associados, o volume de água perdida no sistema de abastecimento do Brasil. O número cresceu e chega a mais de 6,5 bilhões de metro cúbicos (m³) ao ano. De acordo com o estudo, a quantidade de água é equivalente a quase sete vezes o volume útil do Sistema Cantareira (principal manancial abastecedor de São Paulo). No total, o país tem um prejuízo de R$ 11,4 bilhões ao ano com o desperdício de água.

Os dados foram repassados, nesta quarta-feira (5), em função da celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente. A pesquisa indica que 38,3% da água tratada foi desperdiçada antes de chegar ao destino final. Em algumas partes do país, o problema de abastecimento e chegada de água é mais crítico. Só na Região Norte do país as perdas chegam a 55,14% — em Roraima, a cada 100 litros de água tratada distribuída, 25 chegam aos clientes. Já no Amazonas a perda beira 69% e, no Amapá, 66%.

A pesquisa aponta ainda os índices de desperdícios de água tratada em outros países como a Dinamarca, com 6,9%; os Estados Unidos, com 10,3%, e a Coreia do Sul, com 16,3%. Dos países latino-americanos, o Brasil apresentou o pior índice, chegando a 38,3% em 2017, último dado disponibilizado pela Trata Brasil.

