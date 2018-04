Brasil tem superávit comercial em março

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,281 bilhões em março. O resultado foi menor que saldo positivo de US$ 7,136 bilhões de março de 2017. No mês passado, as exportações somaram US$ 20,089 bilhões (alta de 9,6% ante março de 2017), e as importações US$ 13,809 bilhões (alta de 16,9%). No ano, o superávit comercial soma US$ 13,952 bilhões.

