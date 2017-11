As contas do setor público consolidado, que englobam o governo federal, os Estados, municípios e as empresas estatais, registraram superávit primário de 4,75 bilhões de reais em outubro, informou o Banco Central. Isso significa que a soma das receitas com impostos e contribuições superou a das despesas. Essa conta, porém, não inclui os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública.

