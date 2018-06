Após o superávit de US$ 620 milhões em abril, o resultado das transações correntes ficou positivo em US$ 729 milhões em maio deste ano, informou nesta segunda-feira (25), o Banco Central. A instituição projetava para o mês passado superávit em conta de US$ 2,5 bilhões. O resultado efetivo de maio foi pior que o superávit de US$ 2,751 bilhões verificado em maio do ano passado.

