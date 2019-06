Brasil vence a Itália, avança para as oitavas e Marta se consagra maior artilheira em Copas do Mundo

A seleção brasileira enfrentou a Itália pelo grupo C da Copa do Mundo de Futebol Feminino, nesta terça-feira (18). E as meninas do Brasil levaram a melhor. A partida valia a classificação para as oitavas de final da competição. Apesar de não ter um grande desempenho em campo, mesmo com maior posse de bola, um pênalti, no segundo tempo, garantiu a vitória e a passagem para a próxima etapa em terceiro lugar.

Foi pelos pés de Marta que a Canarinho venceu o confronto, no estádio du Hainaut, em Valenciennes, na França. Aos 27 minutos da etapa complementar, Debinha entrou na área e Linari cometeu a penalidade máxima. Marta foi quem cobrou e com muito categoria, tirou a goleira do lance e bateu forte no canto esquerdo. Com o gol, a craque ultrapassa o alemão Miroslav Klose e se consagra a maior artilheira em Copas do Mundo, entre homens e mulheres.

As meninas do Brasil seguem para a próxima etapa atrás da Itália, que mesmo com a derrota conseguiu se classificar em primeiro, e da Austrália. O próximo confronto da seleção brasileira será contra França ou Alemanha, adversárias que serão definidas na quinta-feira (20).

