Brasil vence o Catar por 2 a 0 em amistoso, mas Neymar sai lesionado

O Brasil venceu o Catar por 2 a 0 no amistoso realizado nesta quarta-feira (5), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os gols foram marcados por Richarlison, aos 16 minutos, e Gabriel Jesus, aos 24. Neymar saiu logo após o primeiro gol, sentindo o tornozelo. A Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo (9), quando encara Honduras, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A Seleção Brasileira foi extremamente superior à equipe do Catar. Usou marcação alta, impediu a saída de bola e criou diversas oportunidades de gol, principalmente com Daniel Alves e Coutinho. Richarlison aproveitou e em um cruzamento abriu o placar de cabeça. Gabriel Jesus aumentou ao receber do atacante para deslocar Al-Sheeb. O primeiro tempo foi assim, só deu Brasil. Atacando do início ao fim, com 72% de posse de bola, a Seleção foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

A seleção do Catar conseguiu ajeitar a marcação no segundo tempo, dando um pouco mais trabalho ao Brasil. Ainda assim, por pouco Gabriel Jesus não fez o terceiro da partida, aos 10 minutos, depois de troca de passes rápidos que deixou o atacante livre para bater cruzado. Mas Al-Sheeb fez boa defesa. Na sequência, o técnico Tite promoveu alguns testes: tirou Richarlison, Arthur, Philippe Coutinho e Filipe Luís, trocando por David Neres, Fernandinho, Lucas Paquetá e Alex Sandro, respectivamente. Aos 34 minutos foi a vez de Ederson trabalhar: o goleiro apareceu bem indo no canto direito defender firme uma pancada de falta cobrada por Khoukhi. Logo após o lance, Tite fez mais uma substituição: sacou Daniel Alves para a entrada de Éder Militão.

Pênaltis marcados

Aos 40 minutos do primeiro tempo um pênalti chegou a ser marcado, a favor do Brasil. Mas o VAR (árbitro assistente de vídeo) entrou em campo e anulou. Depois, no finalzinho do segundo tempo, aos 49 minutos, foi marcado um pênalti para o Catar, novamente com auxílio do VAR, mas a bola de Khoukhi parou na trave.

Neymar pede para sair

O inferno astral de Neymar parece só aumentar. O atacante deixou o amistoso entre Brasil e Catar aos prantos depois de uma entorse no tornozelo direito. Pouco antes do gol de Richarlison, aos 16 minutos, o camisa 10 coloca a mão na região e pede para não receber a bola. Depois que o camisa 21 abre o placar, ele vai correndo para o banco de reservas, coloca gelo no local e depois vai para o vestiário do estádio.

Substituído por Everton, Neymar recebeu o primeiro tratamento do médico Rodrigo Lasmar no vestiário, mas um diagnóstico mais preciso só será possível depois. Uma análise inicial dá conta de que o problema é apenas a entorse. Edu Gaspar, diretor de seleções da CBF e o pai do atacante o acompanharam. O jogador foi para um hospital para realizar exames de imagem. Ele deixou o estádio de muletas.

O atacante sofreu duas lesões graves no pé direito recentemente e ficou afastado de janeiro a abril deste ano para se recuperar do problema no quinto metatarso do pé direito. Ele realizou uma cirurgia no mesmo local no início de 2018 para se recuperar de uma fratura.

A participação de Neymar no amistoso se resumiu a três lances. Aberto pela ponta esquerda desde o início da partida, ele tocou pouco na bola nos 19 minutos em que esteve em campo. Aplaudido desde o início no telão – quando a camisa 10 e seu nome apareceram –, teve nome gritado e foi ovacionado em alguns momentos até a lesão.

Ficha técnica

Brasil – Técnico Tite

Ederson, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís (Alex Sandro), Casemiro, Dani Alves (Eder Militão), Coutinho (Lucas Paquetá), Arthur (Fernandinho), Richarlison (David Neres), Gabriel Jesus e Neymar (Everton).

Catar – Técnico Félix Sánchez

Sheeb, Khouki, Salman, Pedro Correia, Al Hajri, Hassan (Ali Afif), Madibo, Hatim (Abdulsalam), Al Haydos (Doozandeh), Akram Afif (Alaaeldin), Almoez Ali.

Arbitragem

Jose Argote, auxiliado por Lubin Torrealba e Franchescoly Chacón (todos da Venezuela).

