Brasil vence o Japão na Copa do Mundo de Vôlei Feminino

A equipe brasileira venceu o Japão na Copa do Mundo de Vôlei Feminino nesta terça-feira (24). A competição aconteceu na cidade japonesa de Sapporo. As brasileiras ganharam das japonesas nas três partidas, com parciais 25/14, 25/20 e 25/23. O jogo de hoje foi a segunda vitória consecutiva do time verde e amarelo que estava com saldo negativo, após ter perdido três vezes. Depois deste confronto, as brasileiras possuem esperança de terminar a competição entre os três primeiros colocados. No momento, a seleção está na quinta posição, com 15 pontos.

Em primeiro lugar está a China; em segundo, os Estados Unidos; em terceiro, a Rússia; e em quarto, a Holanda. Para a seleção comandada pelo técnico José Roberto Guimarães ficar nas primeiras posições, é necessário vencer as próximas três partidas, que são contra os times de Camarões, Coréia do Sul e Rússia.

O time de volêi feminino viaja amanhã (25) para Osaka, sede da terceira e última fase da Copa do Mundo do Japão. O Brasil enfrenta a seleção de Camarões na próxima sexta-feira (27), às 2h (horário de Brasília).

Próximos jogos:

Osaka (Japão)

27.09 (SEXTA-FEIRA) – Brasil x Camarões, às 2h (Horário de Brasília)

27.09 (SEXTA-FEIRA) – Brasil x Coréia do Sul, às 23h (Horário de Brasília)

29.09 (DOMINGO) – Brasil x Rússia, às 2h (Horário de Brasília)

