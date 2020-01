Esporte Brasil vence o Uruguai por 3 a 1 no Pré-Olímpico de futebol

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Com a vitória, a Seleção assumiu a liderança do Grupo B Foto: Lucas Figueiredo/CBF Com a vitória, a Seleção assumiu a liderança do Grupo B. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Brasil voltou a vencer, na noite de quarta-feira (22), no torneio Pré-Olímpico masculino de futebol. No seu segundo compromisso na competição classificatória para os Jogos de Tóquio, a Seleção Sub-23 bateu o Uruguai por 3 a 1, com gols de Pedrinho, Matheus Cunha e Pepê.

O time dirigido por André Jardine, que havia derrotado o Peru por 1 a 0 na estreia, chegou aos seis pontos, assumindo a liderança isolada do Grupo B. A competição ocorre em Pereira, na Colômbia.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Antony fez cruzamento da direita, e Pedrinho apareceu livre para concluir de pé direito. Aos 31, Matheus Cunha ampliou de pênalti.

Aos 33 minutos da etapa final, Pepê marcou o terceiro, encobrindo o goleiro. Aos 35, o Uruguai descontou com Bueno.

