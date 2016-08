Brasileira de 17 anos é detida no aeroporto de Miami

A brasileira Liliana Matte, 17 anos, está presa há seis dias em um aeroporto de Miami (EUA). Em menos de um mês, ela já é a segunda menor brasileira que foi barrada e detida ao tentar entrar nos Estados Unidos sem os responsáveis. Bianca Matte publicou uma mensagem em seu perfil no Facebook informando que sua irmã, Liliana, tinha em seu passaporte a autorização dos pais chancelada pelas autoridades brasileiras para poder viajar sozinha.

Férias nas Bahamas.

A garota, que foi eleita Miss Brazil Model 2015, estava em Bahamas com os amigos e voltava a Miami para encontrar com a mãe, Anaíde Matte, que está em Caracas, na Venezuela, se recuperando de uma cirurgia. Anaíde contou que encontraria com a filha para passear e depois voltariam ao Brasil em setembro. Ela também relatou que a jovem tem o visto americano de turismo e “está desesperada” com a situação.

Caso anterior.

Em 10 de agosto, a brasileira Anna Stéfane Radeck de Carvalho Ferreira, também de 17 anos, viajou para os EUA para visitar uma tia que mora na Flórida. Ao desembarcar no aeroporto em Detroit, para fazer uma conexão, a jovem foi detida e levada para um abrigo de menores em Chicago. A família só foi informada da apreensão três dias depois. Atônita e com pouquíssimo contato com Stéfane, a mãe, Liliane Carvalho, viajou para Chicago, contratou um advogado e procurou o Consulado-Geral do Brasil na cidade, mas ainda não conseguiu trazer a adolescente de volta.

Detenção por motivo desconhecido.

Desde que chegou, no dia 16 de agosto, a mãe de Anna só pôde ver a filha duas vezes: “Parecia que eu estava encontrando uma presidiária. Ela vestia um uniforme e nosso encontro foi todo vigiado por um policial armado”, relatou. De acordo com advogada especialista em imigração Ana Paula Dias Marques, os Estados Unidos têm liberdade para desautorizar a entrada de qualquer pessoa, mesmo que possua todos os documentos necessários. “Ainda assim, o procedimento comum seria enviá-la de volta para o Brasil no próximo voo”, explica. Segundo a mãe, nem mesmo os assistentes sociais do abrigo sabem o motivo para Stéfane estar detida. “A maior parte dos menores que estão lá cruzaram a fronteira e entraram ilegalmente. Minha filha tem todos os documentos necessários”, alega Liliane.

