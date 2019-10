Brasileira é acusada de sequestro e tem filha levada à Holanda pelo pai alemão

Era uma tarde de segunda-feira quando a criança de 3 anos foi surpreendida com a visita de agentes da Polícia Federal e oficiais de Justiça à creche que frequentava, em Vitória, no Espírito Santo. Com a roupa que vestia e sem se despedir da mãe, ela foi levada à Holanda em 16 de setembro, após decisão da Justiça brasileira. A menina está no meio de um imbróglio entre os pais, Ana Maria Monteiro, 42, bacharel em direito brasileira, e Steffen Beyer, 55, informático alemão que vive na Holanda. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O ex-casal passa por um divórcio litigioso, e o pai entrou com pedido de restituição da filha após a ex-mulher e a criança viajarem de férias para o Brasil, com sua autorização, e não retornarem.

A sentença da 5ª Vara Federal Cível de Vitória determinou que a menina voltasse à Europa em cumprimento à Convenção da Haia, um tratado internacional ratificado pelo Brasil e em vigor no país desde 2001.

O texto estabelece medidas de urgência para o retorno de crianças e adolescentes ao país de residência habitual em casos de sequestro internacional e/ou retenção ilegal. A Folha não teve acesso aos autos do processo, que tramitam em segredo de Justiça.

Monteiro diz que a juíza do caso não a ouviu, não ofereceu acordo nem pediu perícia psicossocial da criança. Ela afirma que tinha passagem de volta para a Holanda no início de fevereiro passado, mas que, antes disso, foi acometida por forte dor no peito, falta de ar e vômito e acabou levada para um pronto-socorro. Com risco iminente de infarto, foi orientada a não viajar e a fazer mais exames.

A brasileira enviou então ao tribunal holandês os laudos de três cardiologistas atestando que estava sob suspeita de doença cardíaca e conseguiu que a audiência do divórcio fosse remarcada para junho.

Mas em abril, segundo seu relato, o ex-marido a denunciou por sequestro internacional evocando a Convenção da Haia.

Monteiro alega que, se voltasse para a Holanda, seria presa. “Eu não vim com intenção de ficar no Brasil nem de separar minha filha do pai, mas tomei essa decisão por conta da acusação e do pedido de guarda unilateral [feita por Beyer na Holanda].”

Ela afirma que não pôde se despedir da filha. “A sentença foi cruel e sigilosa. Determinou que a busca e apreensão fosse feita na creche, e a direção só pôde me comunicar quando ela já estava no aeroporto. Eu não sabia qual era o voo, a companhia aérea nem o horário”, diz. “Trataram minha filha de três anos como um objeto, um pacote a ser despachado.”

A defesa do alemão, feita no Brasil pelo escritório Nicodemos & Nederstigt Advogados, do Rio de Janeiro, afirma que não consta nenhum registro de ocorrência que impeça a mãe de voltar ao país europeu nem que a coloque em risco de ficar presa.

Os advogados afirmam, no entanto, que Monteiro infringiu uma norma internacional ao reter a criança ilegalmente no Brasil quando havia uma decisão na Holanda de guarda compartilhada. Isso significa que ela pode ter de responder a processo lá, mesmo que não seja detida imediatamente.

Em junho, na audiência do divórcio da qual participou por telechamada, Monteiro diz ter afirmado que pretendia voltar à Holanda. Mas todos os seus pedidos —como pensão alimentícia e continuar morando na casa do casal— foram negados.

A guarda definitiva da criança ainda não foi decidida.

Desde que a menina voltou para a Holanda, a mãe disse à Folha que até então só havia conseguido entrar em contato com ela três vezes.

“A primeira coisa que ela me falou foi ‘mamãe, vem me buscar’. Na nossa segunda ligação, ela perguntou ‘mamãe por que você não tá aqui?’ e nessa última um ‘mamãe queria que você viesse aqui’. Minha filha está triste, abatida, chorosa”, afirma.

A menina completou quatro anos no dia 30 de setembro, longe da mãe. Agora, Monteiro afirma esperar um acordo entre os dois países para reverter a decisão.

Procurado para responder se interviria na decisão, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob o comando de Sérgio Moro, afirmou que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) não se manifesta sobre casos concretos que estão sob segredo de Justiça.

