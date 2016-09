Brasileira é morta a tiros na frente dos dois filhos pequenos, no Paraguai

Uma brasileira morreu após ser baleada dentro de casa, na frente dos filhos pequenos, de 5 e 8 anos, no Paraguai, na quarta-feira (31). A vítima foi identificada como Josiane Vanessa Zilio, 32 anos, que recebeu 16 tiros. Ela foi assassinada por homens que levavam armas de diferentes calibres, incluindo um fuzil. Eles chegaram ao local a bordo um carro de luxo.

De acordo com a publicação, a mulher teria vínculos com o narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, que foi assassinado no mês de junho deste ano. A vítima também estaria se relacionando com um traficante paraguaio, que se encontra preso. Ainda segundo o jornal, a morte da brasileira teria sido uma “queima de arquivo”.

Após o crime, a casa da vítima foi periciada por agentes da polícia loca e o corpo foi recolhido em seguida. O caso é investigado por agentes da polícia.

Por uma rede social, uma afilhada da vítima lamentou o crime. “Luto! Vai com Deus, madrinha! Saudade eterna”, escreveu. (AG)

