Em mais uma de suas declarações polêmicas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou os imigrantes a “cobras traiçoeiras”. A afirmação foi feita nessa sexta-feira, durante discurso em evento com representantes do segmento conservador norte-americano. “A serpente recompensa com uma picada venenosa quem a ajudou”, ironizou.

