Brasileira está fora dos Jogos de Inverno

A atleta brasileira de snowboard-cross Isabel Clark está fora dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, disputados em PyeongChang (Coreia do Sul). De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, a atleta sente dores no joelho e no calcanhar direitos (devido a uma queda nos treinos do dia anterior) e não teve condições de disputar a prova da noite dessa quinta-feira.

