Brasileira estÃ¡ presa nas Filipinas hÃ¡ 3 meses por trÃ¡fico

A brasileira Yasmin Fernandes Silva, 20 anos, está presa desde outubro do ano passado nas Filipinas acusada de tráfico de drogas.

Ela foi detida no terminal 3 do Aeroporto Internacional Ninoy Aquino (Naia), em Manila, por supostamente levar 6,2 quilos de cocaína dentro de um travesseiro que estava em sua bagagem, segundo o Grupo Intergovernamental de Intermediação de Drogas.

O Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Manila está prestando assistência consular a Yasmin com o apoio de um advogado. Yasmin embarcou em São Paulo e chegou a Manila em um voo com escala em Dubai.

O governo das Filipinas tem endurecido o combate ao tráfico de drogas no país. Mais de 3,5 mil pessoas foram mortas pela polícia em operações contra as drogas desde que Rodrigo Duterte se tornou presidente, em julho do ano passado.

