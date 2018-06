Brasileira, ex-primeira-dama de El Salvador foi presa por desvio de verba

Foi presa na última terça-feira (12) a ex-primeira-dama de El Salvador Vanda Pignato, que é brasileira. Ela é acusada de ter participado de um esquema comandado por seu ex-marido, o ex-presidente Mauricio Funes, que teria desviado US$ 351 milhões (R$ 1,3 bilhão) dos cofres públicos. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Um juiz tinha ordenado na segunda-feira (11) a prisão da ex-primeira-dama, que é ligada ao PT, por lavagem de dinheiro de US$ 165 mil (R$ 611 mil). Ela foi detida pela polícia em um hospital na capital, San Salvador. Não foram revelados detalhes de sua saúde, mas ela se trata de um câncer.

Pignato foi a representante do Partido dos Trabalhadores na América Central de 1992 até 2009, quando deixou de ser filiada devido à eleição de seu então marido. Na semana passada, a Justiça já tinha ordenado a prisão de Funes e de 30 de seus aliados, incluindo dois filhos. O ex-presidente, porém, continua solto porque mora desde 2016 na Nicarágua.

O esquema consistia em modificações no Orçamento do país para redirecionar verbas de alguns ministérios para gastos reservados da Presidência. Do total, US$ 80 milhões foram feitos com aval da Assembleia Legislativa, na qual Funes tinha maioria. O dinheiro era depositado em contas do Banco Hipotecário, instituição de capital misto, e sacado por funcionários do gabinete presidencial. Segundo a Promotoria, mais de 80% do montante desviado foi retirado em espécie.

No caso que levou Pignato à prisão, os US$ 165 mil teriam sido usados no pagamento de um empréstimo, de sete faturas de cartões de crédito, em depósitos bancários e na compra de um carro de luxo.

Deixe seu comentário: