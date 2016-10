Brasileira filma os últimos minutos de vida de um homem que morreu ao saltar dos Alpes franceses

Um praticante de wingsuit, esporte radical que consiste em pular de locais altos com um traje especial que permite planar no ar, morreu ao se chocar contra um prédio em Chamonix-Mont-Blanc, nos Alpes franceses.

Conhecido como Homem-Pássaro, Ratmir Nagimyanov pulou da montanha Aiguille du Midi (3.842 metros) e, por um motivo ainda desconhecido, seu paraquedas não abriu.

A brasileira Bia Cobucci, que viaja ao redor do mundo com seu blog “Teoria da Viagem”, registrou os momentos finais da vida de Ratmir.

Mortes.

Os praticantes de wingsuit têm permissão para saltar em Chamonix-Mont-Blanc desde 2013, mas com a obrigação de avisar previamente as autoridades policiais. Em agosto deste ano, no mesmo local, morreu o atleta ítalo-norueguês Alexander Polli, de 31 anos.

Em 2016, 35 pessoas já morreram ao redor do mundo praticando wingsuit, de acordo com a revista especializada “Blinc”. Nesta modalidade, o praticante pode atingir até 200 quilômetros por hora em poucos segundos durante o voo. (AG)

