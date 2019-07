Brasileira ganha medalha de bronze em final do mountain bike nos Jogos Pan-Americanos

Neste domingo (28), a brasileira Jaqueline Mourão, 43 anos, conquistou a medalha de bronze na final do mountain bike nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Esta foi a primeira medalha do Brasil hoje. Além disso, nesta manhã, o Brasil chegou em sexto lugar na final masculina da canoagem de velocidade, modalidade K4 500m, com equipe formada por Patrick Faustino, Edson Silva, Vagner Souta e Pedro Costa.

Quadro de medalhas

Até o momento, o Brasil está em quinto lugar no quadro dos Jogos, com dois outros, três pratas e quatro bronzes. O México está liderando a competição (sete ouros, três pratas e oito bronzes), seguido pelos Estados Unidos (cinco ouros, cinco pratas e quatro bronzes) e pelo Peru (três outros, duas pratas e três bronzes).

