Brasileira garante vaga para a final do Mundial de Atletismo de Doha

A brasileira Fernanda Borges garantiu a sua vaga, nesta quarta-feira (02) para a final da prova de lançamento de disco no Mundial de Atletismo de Doha, no Catar. A competição é realizada no Estádio Internacional Khalifa.

A atleta está em 11º lugar do ranking da Federação Internacional de Atletismo (IAAF). Em seu último lançamento, Fernanda alcançou a marca de 62,33 metros, sendo a décima melhor do dia. A cubana Yaimé Pérez registrou o melhor lançamento, atingindo 67,78 metros.

A final do Mundial de Atletismo de lançamento de disco acontece na próxima sexta-feira (04), a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

