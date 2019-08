Brasileira, primeira modelo trans da Victoria’s Secret afirma: “Vitória de todas nós”

A modelo brasileira Valentina Sampaio se tornou a primeira transgênero a participar de uma campanha publicitária para a marca Victoria’s Secret. A garota afirmou ser um momento de celebração. “Eu me sinto muito honrada e feliz! São vitórias de todas nós trans”, disse.

Natural de Arquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, Valentina postou em Nova York para uma campanha da grife para as lentes do fotógrafo Sebastian Kim.

A grife Victoria’s Secret vinha sendo criticada pela falta de diversidade nas passarelas. Neste ano, a marca resolveu cancelar seu tradicional desfile de “angels”, o Victoria’s Secret Fashion Show, alvo de ataques por ter “parado no tempo”.

Um executivo da marca, Edward Razek, chegou a dizer que não achava necessária a participação de mulheres trans e plus size no show. “Não, não, acho que não devemos [ter modelos plus size e transsexuais]. Bem, por que não? Porque o show é uma fantasia. É um especial de entretenimento de 42 minutos”, disse em 2018. Entre as brasileiras que viraram angels estão Gisele Bundchen, Alessandra Ambrósio e Fernanda Tavares.

O feito de Valentina Sampaio é considerado histórico, já que é a primeira vez que uma modelo transexual estampa uma campanha da marca internacional.

