A brasileira que perdeu a guarda do filho nos Estados Unidos viu preconceito da Justiça norte-americana

A brasileira Carla McEwen recebeu em 19 dezembro do ano passado uma notícia que a deixou “aterrorizada” e “desmoralizada”. Naquele dia, a Justiça americana cassou os seus direitos maternos, retirando-lhe a guarda física e legal de seu filho de 13 anos.

Mais do que isso, determinou que ela somente poderia ver o garoto na presença de representante da Corte de Família do Estado da Califórnia o que, desde então, ocorreu apenas três vezes, em encontros de uma hora de duração. “Fui tratada como uma bandida”, diz Carla, que mora nos Estados Unidos desde 1998 e é professora da California Western School of Law.

A razão, afirma ela, é uma só. “Sou vítima de preconceito por ser brasileira.” Carla conta que, na audiência, o juiz David B. Oberholtzer e os funcionários da Corte a trataram com extremo desdém. “O juiz ria da minha cara e fingia não entender o que eu dizia devido ao meu sotaque”, afirma.

A professora lembra que a escrivã ficava levantando a sobrancelha, com cara de desprezo, enquanto ouvia sua defesa. De acordo com a brasileira, o guarda que acompanhou a audiência fechou a porta em sua cara quando ela ia passar. “Já o meu ex-marido foi tratado sempre de uma forma muito gentil. O guarda até bateu continência para ele.”

Carla foi casada com o escritor Scott McEwen, que ficou famoso por ser um dos autores do livro “American Sniper”, que deu origem a um filme do mesmo nome, de 2014, dirigido por Clint Eastwood e protagonizado pelo ator Bradley Cooper.

Escreveu também o livro “American Commander”, com o republicano Ryan Zynke, secretário do Interior do governo Donald Trump e ex-comandante dos SEALs, grupo de elite da Marinha. Nas redes sociais, Scott costuma postar mensagens de exaltação ao presidente Donald Trump e se refere aos políticos democratas como “DemoRats” – algo como demoratos, em tradução livre.

Carla diz que se separou de Scott após vários episódios de violência doméstica. “Ele chutou a minha barriga quando estava grávida.” A professora afirma que, por falta de suporte financeiro, foi obrigada a se defender em causa própria perante a corte americana, sem um advogado americano. “Sou uma boa mãe, não aceito essa decisão”, disse.

Em janeiro, Carla relatou seu caso para o advogado Ricardo Sayeg, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados de São Paulo, que conhecera em Paris, em um evento na Universidade Sorbonne. Sayeg colheu seu depoimento nos EUA, na presença de DeAnn M. Salcido, juíza aposentada da mesma Corte do Estado da Califórnia.

Escutou também o depoimento de duas outras mulheres, uma mexicana e uma alemã, que relataram terem perdido a guarda de seus filhos sem justa causa e que, assim como a professora brasileira, atribuem a decisão ao fato de serem estrangeiras.

“Os elementos colhidos dão sustentação à reclamação da dra. Carla McEwen de que há um padrão de violação dos direitos humanos por parte da Corte de Família da Califórnia, promovendo-se grave discriminação de mães estrangeiras”, escreveu Sayeg em seu relatório.

O presidente da comissão de direitos humanos disse também que a Justiça da Califórnia submeteu a professora a uma “humilhação” ao determinar que ela só possa ver seu filho na presença de um preposto da corte, “como se fosse uma pessoa dotada de distúrbios psicológicos, drogada ou criminosa”.

A juíza aposentada Salcido referendou a conclusão, afirmando que “as práticas comuns da Corte da Califórnia resultam em violações crônicas ao devido processo legal” e que o caso de Carla “é a mais recente encarnação deste abuso generalizado dos direitos humanos”.

O relatório foi aprovado no dia 23 de janeiro pelos demais membros da comissão (Leandro Sanchez Ramos, Gisele Soares, Eveline Gonçalves e Rodrigo Venturole) e foi encaminhado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington.

Nova audiência

O juiz David B. Oberholtzer foi procurado para falar sobre a acusação de preconceito e violação aos direitos humanos. O magistrado, no entanto, não respondeu às solicitações. No dia seguinte, em nova audiência, Oberholtzer revogou a decisão que obrigava Carla a ter contato com seu filho apenas na presença de um preposto da Justiça.

Um novo julgamento foi marcado para o mês de março. Até lá, a professora Carla poderá ver seu filho uma vez por semana e a cada 15 dias, aos finais de semana.