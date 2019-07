Brasileirão: com apenas um titular, o Grêmio entra em campo nesta segunda-feira contra o CSA de Alagoas

Instalado desde o sábado em Maceió (AL), o Grêmio realizou na manhã desse domingo a sua última atividade preparatória antes do jogo desta segunda-feira contra o CSA, válido pela décima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 20h no estádio Rei Pelé.

O trabalho foi comandado pelo técnico Renato Portaluppi no centro de treinamentos Ninho do Galo, pertencente ao CRB no município alagoano de Barra de São Miguel, a 50 quilômetros do hotel que hospeda a delegação tricolor. A primeira parte teve portões fechados à imprensa.

Quando o acesso foi permitido aos repórteres, após as 11h, os atletas do Mosqueteiro disputavam no gramado embarrado o tradicional “rachão recreativo” que antecede os jogos da equipe. E, mais uma vez, contou com a participação de Renato, relembrando os seus tempos de ponta-direita (1982-1999).

Reservas

Apesar do habitual silêncio sobre a escalação que começará o primeiro tempo, o próprio site oficial do Grêmio já antecipa como “tendência” a inevitável opção por um time reserva: na quinta-feira (ou seja, três noites depois), será a vez do jogo de volta contra o Libertad, no Paraguai, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América.

O único titular contra o CSA deve ser o zagueiro Pedro Geromel, que não entrará em campo no estádio Defensores del Chaco, em Assunción, devido ao cartão vermelho que recebeu no primeiro confronto, vencido por 2 a 0 na Arena.

No Brasileirão, o Tricolor gaúcho está em décimo-segundo lugar, com 15 pontos. Já o CSA-AL, do técnico Argel Fuchs (ex-Inter) é o décimo-nono, com meros 6 pontos, amargando a vice-lanterna.

Deixe seu comentário: