Luca Borgna, de 31 anos, será o próximo governante de Albaretto della Torre, na Itália. Uma cidade de 250 habitantes no norte do país,de acordo com a agência Ansa.

Ele foi adotado aos dois meses por uma família italiana e, até os anos 2000, era o único brasileiro da cidade. Luca nasceu em Teófilo Otoni, Minas Gerais.

Antes de ser eleito prefeito, ele foi conselheiro e assessor público. Ele é formado em enologia e trabalha como técnico agrícola.