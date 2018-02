Um brasileiro de Belém do Pará foi preso no aeroporto de Lisboa (Portugal) com 1 quilo de cocaína disfarçada como “falsas nádegas”. Segundo as autoridades aduaneiras lusitanas, a quantidade da droga é suficiente para preparar 5 mil doses individuais. O passageiro também havia ingerido sacos menores do entorpecente. Um segundo suspeito também foi detido.

