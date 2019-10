Brasileiro indicado a Prêmio Nobel da Educação é proibido de dar aulas

Um dos ganhadores do prêmio “Educador Nota 10” em 2016 e concorrente ao “Teacher Global Prize” de 2017 está proibido pelo governo do Espírito Santo de dar aulas na rede estadual pelos próximos cinco anos. O motivo alegado pela Sedu (Secretaria de Educação) é que ele utilizou diplomas falsos de dois cursos de licenciatura – Química e Ciências Biológicas – para exercer a profissão. As informações são do portal de notícias UOL.

A publicação no Diário Oficial do Estado, no último dia 8, declara a “incompatibilidade” de Wemerson da Silva Nogueira “para nova investidura em cargo ou função pública estadual, por 05 (cinco) anos”, pela prática de “ilícito administrativo”. Wemerson rebateu a acusação em e-mail enviado ao UOL. Segundo ele, a Sedu constatou não ter havido irregularidades na sua documentação.

Em 2016, na 19ª edição do “Educador Nota 10”, evento promovido pela Fundação Victor Civita que premia os melhores professores do Brasil, Wemerson foi condecorado por ter apresentado uma forma mais atraente para estudar a tabela periódica, segundo o site oficial. “O professor escolheu partir do fato ambiental – a contaminação pela lama -, e da análise química da água para abordar os elementos da tabela de forma contextualizada”, diz a página na internet.

Ainda segundo o site, “os trabalhos premiados são ideias simples e corajosas que mostram a importância de aprendizagem de crianças e jovens e a tarefa de mantê-los em uma boa escola, trabalho esse indispensável para a transformação deste país numa nação melhor e mais justa”.

No ano seguinte, Wemerson foi o único brasileiro finalista do Teacher Global Prize, considerado o Nobel da Educação, feito então destacado também pelo MEC na ocasião. A vencedora foi uma canadense.

Em 2015, uma nova ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Educação permitiu a realização de auditorias mais detalhadas dos contratos e documentos dos profissionais da educação, segundo a Sedu. Wemerson dava aulas como temporário na cidade Nova Venécia, de acordo com o corregedor da Secretaria de Educação, Tarcísio Bobbio.

A documentação de Wemerson, diz Bobbio, apresentou problemas. “Numa dessas auditorias foi constatado que havia uma inconsistência em vários documentos dele”.

De acordo com o corregedor, em vez de diploma, Wemerson apresentou duas declarações para dizer que concluiu os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e de Química. “Em outro momento, ele apresentou a cópia do diploma de licenciatura em Química e também um certificado de pós-graduação em Ciências Biológicas”.

Os dois cursos de graduação e a pós teriam sido feitos, pelos documentos apresentados, em um período de cinco anos, de acordo com Bobbio, que afirma ter contatado a faculdade e a instituição confirmou a falsificação dos documentos na época.

A Unimes informou por e-mail ter recebido na época a denúncia de diplomas falsos estarem possivelmente sendo emitidos no Espírito Santo em nome da instituição, no ano de 2015. Mas, segundo a instituição, os documentos saíram “em favor de terceiros que jamais fizeram parte dos registros acadêmicos”. De acordo com a universidade, foi instaurado inquérito policial no mesmo ano e, em 2016, a faculdade foi questionada sobre a documentação de Wemerson.

Na resposta ao governo capixaba, segundo o e-mail enviado ao UOL, a Unimes informou “que, em consultas aos registros acadêmicos, o Sr. Wemerson da Silva Nogueira nunca constou como aluno”. A universidade finaliza o e-mail reforçando que “o diploma não foi emitido pela UNIMES, tampouco tem registro do referido como aluno da mesma” e diz ter sido vítima de fraude. “Ressaltamos que a UNIMES foi vítima de fraude e jamais compactuará com esse tipo de procedimento, por ser uma instituição séria, tradicional e que preza pela qualidade de ensino”.

Na sua rede social, Wemerson da Silva Nogueira se apresenta como “professor, palestrante, vencedor de grandes prêmios da Educação, melhor do Brasil e do mundo”. Em e-mail enviado ao UOL, ele se defende das acusações.

Wemerson disse que, na auditoria de 2015, foi comunicado, a exemplo de outros professores, segundo ele, da necessidade de regularizar a sua documentação. Ele garante que fez os ajustes necessários, sem especificar quais. E afirma que, dias depois, recebeu um e-mail da Sedu que o tranquilizou. “Favor comunicar o servidor que após nova auditoria, verificou-se que sua documentação está dentro das regularidades junto ao MEC”, foi a resposta, de acordo com Wemerson.

Wemerson enviou ao UOL o print do suposto e-mail. Nele, há a resposta de uma mulher que seria Agente de Suporte Educacional, mas com algumas palavras diferentes. “Peço informar ao servidor Wemerson da Silva Nogueira que foi finalizada a auditoria de seu contrato, estando sua documentação de acordo com o solicitado”.

De posse desse documento, o UOL perguntou à Sedu se realmente foi constada na época regularização da documentação de Wemerson. O corregedor disse não ter conhecimento do suposto e-mail da Agente de Suporte Educacional e afirmou que vai investigar.