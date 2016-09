Brasileiro Lauro Chaman conquista medalha de bronze no ciclismo

A tradição do Brasil no ciclismo paralímpico não era grande. As condições, com sol de rachar, também foram um obstáculo a mais. Mas isso não impediu que o paulista Lauro Chaman, de 29 anos, conquistasse uma inédita medalha de bronze para o país no ciclismo, na Paralimpíada do Rio, na tarde desta quarta-feira. Na prova contrarrelógio categoria C5, Chaman virou a parcial de 15km (30km no total) em primeiro, foi superado na metade final da prova, mas ainda assegurou um lugar no pódio ao terminar com tempo total de 37m37s43. O outro brasileiro na disputa (e aniversariante do dia), o catarinense Soelito Gohr, de 43, completou a prova em nono (40m49s70). A medalha de ouro ficou com o ucraniano Yeho Dementyev, que anotou 36m53s23. Já a prata foi para o australiano Alistair Donohoe, com a marca de 37m33s36. Questionado se já tem noção do seu feito – primeira medalha do ciclismo de estrada do Brasil – Chaman deixou claro que o bronze foi conquistado por um feito coletivo.

