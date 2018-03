Um turista brasileiro morreu após ser atingido por bala perdida em Montevidéu

Um turista brasileiro de 53 anos morreu atingido por uma bala perdida em meio a uma perseguição policial em Montevidéu, no Uruguai. O Ministério do Interior do país informou nesta segunda-feira (19) que Julio Cesar de Medeiros foi baleado durante um tiroteio entre agentes de segurança e criminosos que haviam assaltado o comércio local.

“Dois desconhecidos roubaram um comércio. Na perseguição, houve troca de disparos. Um turista brasileiro faleceu atingido por uma bala perdida. Há dois detidos”, ressalta o comunicado publicado no site do ministério. Ao jornal O Globo, uma parente da vítima lamentou a morte, dizendo que Medeiros era uma pessoa alegre que estava “sempre rindo”.

“Ele era uma pessoa alegre, brincalhão. Estava sempre rindo”, recordou a parente, que não quis se identificar. Morador de Canoas, Julio Cesar retornaria ao Brasil com a mulher nesta segunda. Antes de morrer, ele publicou várias fotos da viagem no Facebook.

Dois homens armados assaltaram um supermercado no bairro residencial de Pocitos, por volta de 21h domingo (horário local), e fugiram em um táxi com o dinheiro roubado da rede Kinko. Agentes de segurança privada perseguiram os assaltantes. Um dos criminosos saiu do veículo e invadiu um complexo de apartamentos, no qual o cidadão brasileiro se alojava com a mulher durante a viagem a Montevidéu. Medeiros foi ferido na artéria femoral esquerda. Ele foi levado a um hospital particular local, mas morreu devido à perda de sangue.

“Nestas circunstâncias se produziu uma troca de disparos que resultou em um cidadão brasileiro ferido, que se encontrava alojado no condomínio pelo qual os delinquentes tentaram fugir. Atendido no lugar por um carro de emergência médico, diagnosticou-se uma ferida de arma de fogo com abundante perda de sangue, estado delicado”, lê-se no comunicado.

O brasileiro sofreu um choque hipovolêmico e não reagiu às transfusões de sangue e tentativas de reanimação da equipe médica. Sua morte foi declarada à meia-noite desta segunda-feira. Não houve outros feridos no incidente.

A polícia deteve dos homens, identificados como suspeitos, e encontrou três armas, uma delas de plástico, e um mochila com o dinheiro roubado no pátio do alojamento. Ainda não há confirmação se a bala que matou o brasileiro partiu dos assaltantes ou dos agentes de segurança.

Em nota, o Ministério do Turismo expressou “seu mais profundo pesar e consternação ante o triste episódio que custou a vida de um turista brasileiro”. A pasta destacou que o turismo “é uma atividade de paz e de união entre os povos”. Por isso, situações como esta “doem profundamente”, diz o ministério, que prestou solidariedade à família.

O Itamaraty informou, por meio de nota, que o Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu “está acompanhando o caso e mantém contato com os familiares do cidadão brasileiro falecido para prestar toda a assistência cabível”.

