Brasileiro tatua rosto de ex-atriz pornô e é chamado de “idiota” por ela

Um fã brasileiro resolveu homenagear a ex-atriz pornô Mia Khalifa, mas não foi muito bem sucedido.Ele tatuou o rosto de Mia, postou a foto nas redes sociais e marcou ela no post para chamar sua atenção. No entanto, Mia não gostou da homenagem e detonou a atitude do fã.

“Primeiro, antes de tudo, você é um idiota. Segundo, minhas sobrancelhas estão desalinhadas. Terceiro, em que tipo de promoção 2 por 1 você fez essa tatuagem? Parece que eu me arrastei nas profundezas do inferno com esse nariz. Que tipo de imbecil iria marcar permanentemente seu corpo assim? Isso não é legal mesmo! Você é um idiota! Boa sorte tentando explicar isso para alguma futura pessoa importante um dia. Idiota!”, escreveu Mia, ao responder o post.

Comentários