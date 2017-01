Brasileiro vai parar de se submeter a cirurgias plásticas após gastar 1,5 milhão de reais em mais de 50 intervenções

Rodrigo Alves nunca gostou de sua aparência no espelho. Sofreu bullying dos amigos no colégio e da própria família. Com o pai não mantém mais contato. O brasileiro que mora há anos em Londres é conhecido na Europa como a cópia do boneco Ken. Não que ele curta a comparação, mas o ex-comissário de voo e hoje estrela de três programas de TV é um viciado em plásticas.

Ele já fez 48 até hoje e até o meio do ano chega à inacreditável marca de 50 intervenções cirúrgicas além dos incontáveis procedimentos estéticos. “Pretendo parar”, ele garante: “Muitos médicos no Reino Unido se recusam a me operar. Tenho que procurar médicos em outros países. Inclusive no Brasil”.

Não é de surpreender que médicos sejam reticentes ao levar Rodrigo Alves até um centro cirúrgico. Afinal, ele virou uma celebridade justamente pelas várias transformações que fez para chegar a um ideal de beleza quase inatingível. E o pior, Rodrigo já arcou com muitos prejuízos. Ele gastou até agora cerca de R$ 1,5 milhão e por pouco não perdeu a capacidade de respirar. “Foram oito plásticas no nariz. Agora irei para Kiev, na Ucrânia, onde dois cirurgiões me aguardam e me prometeram um nariz novo”, conta ele: “É como se eu estivesse constantemente gripado, vamos ter que abrir as narinas e desobstruir as vias aéreas”. O moço de 32 anos, uma espécie de Dorian Gray, sempre em busca da juventude eterna e da perfeição, sabe que precisa se livrar do vício. Mas até mesmo o que pode parecer bizarro tem seu valor. Recentemente, Rodrigo foi premiado em Los Angeles, nos EUA, por sua determinação e incansável luta para se tornar quem deseja ser. “Tenho até um aplicativo para iPhone onde dou dicas de moda e estética”, empolga-se ele, que só não fez operação (ainda) nas partes íntimas: “Só no bumbum. Injetei gordura”.

Rodrigo quando criança: ele diz ter sofrido bullying (Foto: Reprodução) Rodrigo Alves: viciado em plásticas (Foto: Reprodução) Rodrigo Alves: mais de R$ 1 milhão com plásticas (Foto: Reprodução/Instagram) Rodrigo Alves vai chegar a 50 plásticas (Foto: Reprodução/Instagram)

