Conheça o brasileiro que viaja o País fotografando mulheres nuas em belas paisagens

“Tenho o melhor trabalho do mundo”, diz Leonardo Maceira. Muitos hão de concordar com ele: Leonardo viaja o Brasil tirando fotos de mulheres nuas em paisagens naturais deslumbrantes. Desde 2014, o fotógrafo de 25 anos já rodou dez Estados, além de Argentina e Chile, registrando a nudez de mais de 250 mulheres.

As fotos são parte de um projeto batizado de “Nu Mondo”, criado quando Maceira fazia uma viagem sem levar nenhum dinheiro. “Todo mundo me perguntava o que eu fazia antes de viajar. Eu contava que tinha estudado fotografia e que no curso fiz alguns ensaios de nudez. Um dia mostrei o ensaio para uma menina em Ouro Preto e ela quis que eu fizesse fotos dela numa cachoeira lá perto”, lembra.

Os cenários para as fotos são escolhidos pelas clientes ou por Maceira com base em dicas que recebe nas redes sociais. “Procuro sempre lugares muito bonitos, únicos. Teve gente querendo fazer em praça, parque urbano, mas sempre prefiro outro tipo de lugar”, diz.

Para evitar curiosos em volta e problemas com a polícia, os ensaios são feitos bem cedo, na hora do nascer do sol. A função começa por volta das 4h da manhã. “Nunca tem ninguém, está todo mundo dormindo. E é um horário com uma luz muito bonita. É claro que as meninas sofrem um pouco com o frio, mas é uma hora de sofrimento só”, ressalta o fotógrafo.

O plano de Maceira é viajar para mais países fazendo o que gosta. “Minha volta ao mundo não acabou. Quanto tempo eu vou levar não sei, mas sou completamente desapegado. Meu plano é fotografar mulheres no mundo inteiro”, completa. (AG)

