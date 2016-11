Brasileiros brilham no tapete vermelho do Oscar da televisão internacional

Grazi Massafera causou furor ao pisar no tapete vermelho do Emmy Internacional, em Nova York (EUA). Em um vestido preto de mangas compridas, cheio de brilhos e um coque alto, a atriz chamou a atenção ao chegar à cerimônia de premiação do Oscar da televisão.

Grazi, que concorreu ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação em “Verdades Secretas”, dispensou as fendas ou decotes e optou por um modelo Dolce e Gabanna mais clássico. As joias são de Jack Vartanian.

Camila Queiroz e Agatha Moreira – que também atuaram em “Verdades Secretas”, mas não estavam indicadas a prêmio individual – foram acompanhar a disputa.

Camila apostou em um vestido com saia volumosa, estilo princesa, da grife Romona Keveza. Agatha posou toda sexy em um modelito de fenda e decotão. O longo usado pela atriz é assinado por Carina Duek.

Também marcaram presença no Emmy a atriz Carolina Dieckmann, Patricia Poeta e Fabiana Karla. Carolina, que mora nos Estados Unidos, escolheu um vestido cheio de babados da estilista Helo Rocha. Já Patrícia optou por um clássico vestido preto, mas com um decote cheio de atitude. E Fabiana brilhou no tapete vermelho com seu vestido do atelier Sandro Barros.

Entre os homens, Walcyr Carrasco, autor de “Verdades Secretas”, esbanjou simpatia e sofisticação com seu traje de gala. Sua obra concorreu e ganhou como melhor novela. Já Alexandre Nero, que era um dos indicados como Melhor Ator por viver o polêmico Romero Rômulo na novela “A Regra do Jogo”, surgiu em um smoking assinado por Ricardo Almeida.

