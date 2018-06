Brasileiros e sérvios trocaram socos nas arquibancadas durante o jogo entre as duas seleções

Algumas confusões foram registradas no estádio do Spartak de Moscou, na Rússia, onde o Brasil bateu a Sérvia por 2 a 0 e se garantiu nas oitavas de final do Mundial, eliminando a seleção rival. Uma delas ocorreu com um sérvio que estava em meio a torcedores brasileiros na hora de um dos gols do Brasil. Ele acabou retirado da arquibancada pelos seguranças.

Em outra, as imagens mostram pelo menos quatro pessoas envolvidas; uma mulher, enrolada a uma bandeira da Sérvia, um homem, além de outros dois com blusas verde e amarela. É possível ver que há contato físico entre eles, enquanto outros torcedores tentam se afastar do tumulto.

Sérvios provocaram

“Eles provocaram o tempo todo. No primeiro tempo, um sérvio mexeu com uma das meninas e depois ficou tirando fotos dela sem autorização. No final do jogo, a gente estava comemorando e eles arrancaram a bandeira, provocaram e partiram para cima”, disse uma das moças.

“A gente comprou ingresso em um setor mais caro para não ter este tipo de coisa, mas não teve jeito”, afirmou, que contou ainda ter presenciado outra briga em um outro setor.

“Um dos sérvios estava muito exaltado o jogo todo. Eles estavam bêbados e este ia na direção da beira das arquibancadas e era parado pelo segurança”, completou.

Os sérvios, por sua vez, negam completamente a versão contada pela dentista e afirmam que o clima entre eles e os brasileiros era de tranquilidade, até o final do jogo, quando passaram a ser atacados com palavras ofensivas pelo grupo do Brasil. “A gente não estava fazendo nada, eu não mexi com a namorada de ninguém. Eu estou com o meu pai e a minha mãe, estou em família. Não faria sentido, eles foram provocando e eu provoquei de volta, mas sem briga, sem briga. De repente um partiu para cima do meu pai e vieram outros seis ou sete. Eu só entrei porque vi o meu pai naquela situação. É o meu pai, como eu não vou protege-lo”, disse o homem, que não quis se identificar temendo perder a credencial de torcedor e ter a entrada nos estádios barrada pela Fifa. Nenhum brasileiro se machucou, enquanto alguns sérvios precisaram ir para a enfermaria. Punições Dois britânicos que aparecem em um vídeo entoando cânticos antissemitas durante Mundial, que ocorre na Rússia, foram punidos na terça-feira em seu país com a proibição de acesso aos estádios por três anos. Em imagens que circulam na internet os dois homens, de 58 e 52 anos, aparecem em um bar da cidade russa de Volgogrado em 18 de junho, dia em que a Inglaterra derrotou a Tunísia por 2 a 1. Ambos foram identificados pela polícia. Volgogrado, anteriormente conhecida como Stalingrado, foi palco de uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). As proibições de acesso aos estádios foram ditadas por um tribunal de Leeds. Na última quarta-feira (20), um porta-voz da FA (Associação Inglesa de Futebol) havia “condenado firmemente os atos” dos torcedores, que fizeram saudações nazistas e entoaram os cânticos antissemitas. “O comportamento vergonhoso dos indivíduos neste vídeo não representa os valores da maioria dos torcedores ingleses que foram à Rússia para apoiar sua seleção”, acrescentou.

