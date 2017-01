Brasileiros ficam 26 horas em montanha argentina após avalanche

Um grupo de brasileiros passou uma série de apuros depois que um desmoronamento de pedras na província de Jujuy, na Argentina, impediu os quase 50 turistas de seguirem viagem.

O organizador da excursão que saiu de Sorocaba (SP) diz que eles precisaram dividir água e comida por quase 26 horas. Os turistas conseguiram chegar em Arica, no Chile, neste sábado (14) depois de vários desvios por estradas de terra.

O grupo saiu de Sorocaba no dia 7 de janeiro com destino a Machu Picchu, no Peru. Apesar de a polícia da região ter ido ao local pouco tempo depois do desmoronamento, a Defesa Civil, os bombeiros e a brigada florestal demoraram a chegar, já que o trecho era de difícil acesso.

“Estávamos subindo as cordilheiras até a montanha de Sete Cores quando fomos impedidos de passar, pois a correnteza de lama já tinha invadido a pista. Na volta paramos em uma pequena feira de artesanato, mas 20 minutos depois tocou a buzina de alerta”, disse Edvaldo do Carmo. O ônibus com os turistas desceu cerca de dois quilômetros para escapar da tragédia. “Fomos surpreendidos pela outra barreira e com uma enxurrada de lama e pedras rolando das montanhas”, afirma.

Em fotos e vídeos postados em uma rede social é possível ter a dimensão da avalanche. Retroescavadeiras foram usadas para abrir caminho e um veículo foi destruído em meio às pedras. Jornais da Argentina divulgaram que a avalanche deixou mais de 1 mil moradores desabrigados, alguns feridos, e causou a morte de um casal que estava em um caminhão.

Um bombeiro também era considerado desaparecido depois de ser arrastado pela enxurrada. (AG)

