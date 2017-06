Brasileiros já pagaram mais de R$ 1 trilhão em impostos em 2017

O valor pago pelos brasileiros em tributos neste ano alcançou R$ 1 trilhão por volta das 8h desta sexta-feira (16), segundo o Impostômetro, mantido pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo). No ano passado, o mesmo montante foi alcançado somente em 5 de julho, o que revela crescimento da arrecadação tributária.

A marca de R$ 1 trilhão equivale ao montante pago em impostos, taxas e contribuições desde o primeiro dia do ano. O dinheiro é destinado à União, aos Estados e aos municípios.

O painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real está instalado na sede da associação, na rua Boa Vista, na região central da capital paulista. O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do Impostômetro (www.impostometro.com.br).

Na ferramenta, criada em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, é possível acompanhar quanto o País, os estados e os municípios estão arrecadando em tributos e também saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado.

Carga tributária

A carga tributária do Brasil equivale a 35% do PIB (Produto Interno Bruto), que representa a soma de tudo que é produzido pelo País. Por ano, só para pagar impostos, cada brasileiro precisa trabalhar 153 dias, ou seja, cerca de cinco meses.

Para especialistas o problema maior não é o tamanho da carga tributária, mas como o dinheiro dos impostos é usado pelos governantes. Segundo o advogado Eduardo Salles, o alto valor reflete a crise política e econômica do País e, ao mesmo tempo, chama a atenção para a desigualdade na distribuição dos impostos arrecadados.

“O principal problema está na distribuição do tributo arrecadado. É aí que nós vemos essas desigualdades sociais e regionais, em razão dessa falha do governo na distribuição do que ele arrecada” afirmou.

Na opinião de Salles, o caminho para a mudança passa pela reforma tributária, que se arrasta no Congresso Nacional. “O sistema tributário brasileiro exige urgentemente uma reforma”, destacou.