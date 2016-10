Brasileiros já pagaram R$ 1,6 trilhão em impostos em 2016

O valor pago pelos brasileiros em tributos neste ano alcançou R$ 1,6 trilhão nesta segunda-feira (24), segundo o Impostômetro, mantido pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo). No ano passado, esse mesmo montante foi alcançado no dia 19 de outubro.

O valor abrange o total de impostos, taxas e contribuições municipais, estaduais e federais pagos pela população desde o dia 1º de janeiro. “Esse atraso de cinco dias em relação ao ano passado é consequência do ritmo mais fraco da economia. Mesmo assim, o peso da tributação para as empresas e para os consumidores continua o mesmo”, diz Alencar Burti, presidente da ACSP.

Segundo a associação, a primeira vez que o Impostômetro chegou a R$ 1 trilhão foi no dia 18 de dezembro de 2007. O painel foi implantado na capital paulista em 2005 com o objetivo de conscientizar os cidadãos sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar dos governos serviços públicos de qualidade.

Pelo portal www.impostometro.com.br é possível descobrir o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado. Por exemplo, quantas cestas básicas é possível fornecer, quantos postos de saúde podem ser construídos. No portal, também é possível levantar os valores que as populações de cada Estado e município brasileiros pagaram em tributos. (AG)

