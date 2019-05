Brasileiros morrem no Chile após possível vazamento de gás e bombeiros fazem perícia no local

O Itamaraty informou que um diplomata do Consulado do Brasil em Santiago teria recebido um alerta e encontrado os corpos.

Conforme o jornal “El Mercurio”, o comandante da polícia do Chile, Rodrigo Soto, revelou que o resgate identificou forte cheiro de gás ao adentrar o apartamento, na esquina das ruas Santo Domingo e Mosqueto. A perícia deve comprovar o vazamento e os Bombeiros divulgaram em seu Twitter que havia grande acúmulo de monóxido de carbono no andar.

O delegado da Província de Santiago, Enrique Beltran Navarrete, esteve no local e conversou com o comando do Corpo de Bombeiros.