Brasileiros ocupam o 3º lugar entre os que mais buscam por McDonalds na internet

Segundo levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras online, o Brasil ocupa a 3ª posição entre os que mais buscam por McDonalds na internet, ficando atrás somente da Alemanha e da Áustria. As informações foram divulgadas pois, nesta terça-feira (28), é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer, alimento que conquista o coração —e o paladar— dos brasileiros.

Porém, a pesquisa ainda cita outras redes de Fast-Food. O Burger King também está entre os mais procurados, porém não possui um volume de buscas tão intenso no Brasil. De acordo com o levantamento, o país está em 20º lugar no ranking dos que mais procuram pela rede na web.

Big Mac mais caro da América Latina

Apesar de ser considerado um dos locais com maior interesse por McDonalds, o Brasil é o país onde o Big Mac, sanduíche mais famoso da rede, tem o valor mais alto da América Latina. De acordo com pesquisa anual da revista The Economist, o país ocupa a 9ª posição entre as nações onde o Big Mac é vendido com o maior preço, em média US$ 4,55 ou R$ 17,59.

