Brasileiros processados pela Justiça por porte ilegal de arma tentam absolvição após a entrada em vigor do decreto de Bolsonaro

Após o presidente Jair Bolsonaro flexibilizar as regras sobre armas no Brasil, réus por porte e posse ilegal de armas têm tentado obter a absolvição pelos crimes ou, ao menos, responder por penas mais brandas. Em Minas Gerais, três pessoas presas por porte ilegal de armas conseguiram, e estão sujeitas a uma pena menor do que estariam antes dos decretos do presidente.

Foram encontrados nove pedidos nos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais – 1º e 3º maiores do País, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Eles se baseiam em três das mudanças feitas pelo decreto 9.785/2019, que foi assinado pelo presidente e pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni: Armas que eram consideradas de uso restrito passaram a ser consideradas de uso permitido; algumas categorias de trabalhadores passaram a não precisar comprovar “efetiva necessidade” para ter porte de arma, como caminhoneiros, advogados e jornalistas que cobrem polícia; e caçadores, atiradores e colecionadores podem transportar arma carregada até o local de de tiro.

Como no Direito Penal a norma retroage para beneficiar o réu, pessoas que foram flagradas antes do decreto com armas ou munições que não poderiam ter em mãos passaram a recorrer aos magistrados.

Dos nove casos em que houve pedido de redução ou extinção da pena com base no decreto de Bolsonaro, dois aguardam julgamento, dois estão com prazo para o Ministério Público se manifestar e cinco já tinham decisão até a manhã de quinta-feira (30): em quatro desses, os pedidos da defesa foram negados e, em um, foi aceito.

Lei posterior

Em Betim (MG), o juiz Leonardo Bolina, auxiliar da 1ª Vara Criminal, aceitou o argumento da defesa de dois homens e uma mulher que foram presos, em dezembro de 2018, com cocaína, uma pistola calibre .380 e munições de calibre 9mm e 380.