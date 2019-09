Brasileiros que querem autorização para residir nos Estados Unidos e hoje precisam investir 2 milhões de reais naquele país terão de investir quase 4 milhões de reais a partir de novembro

Desde 2016, o brasileiro Bernardo Schucman, de 39 anos, sonha em morar nos Estados Unidos. O plano ainda não tinha uma previsão para ser concretizado. Há três semanas, porém, teve de adiantar o início dos procedimentos para tentar viver legalmente nos EUA. Ele, que mora em Florianópolis (SC), corre contra o tempo para investir mais de R$ 2 milhões que lhe permitam mudar para o país norte-americano junto com a família. As informações são da BBC News.

Assim como Bernardo, a médica veterinária Marília, de 30 anos, também planeja morar nos EUA e também precisou agilizar seus planos: deve investir mais de R$ 2 milhões nas próximas semanas, para se mudar para os Estados Unidos com o marido.

Bernardo e Marília são exemplos de brasileiros que querem recorrer com urgência ao programa EB-5, destinado a estrangeiros que planejam investir nos EUA. O principal objetivo de quem aplica no programa é conseguir o green card, o visto que garante residência nos Estados Unidos.

A urgência se deve ao fato de que o valor atual do EB-5, que exige investimento de US$ 500 mil (mais de R$ 2 milhões, na cotação atual) do interessado no visto, vai ser reajustado a partir de 21 de novembro, quando a quantia mínima a ser investida sobe para US$ 900 mil – cerca de R$ 3,6 milhões na cotação atual. Apesar de oficializado agora, o aumento é discutido há anos.

O interesse pelo programa teve expressivo aumento, por quem ainda quer se inscrever pelo valor vigente.

“Sempre existiu crescimento na busca pelo EB-5 entre agosto e setembro, porque o programa é renovado nessa época. Mas neste ano, com a oficialização do aumento, a busca pelo programa entre brasileiros mais do que dobrou”, afirma o consultor Fernando Mello, especialista em investimento em EB-5 do Global Business Institute.

Assim como outros brasileiros que recorrem ao EB-5, os principais objetivos de Bernardo e Marília são fugir da violência e da crise econômica no Brasil. Conforme especialistas consultados pela BBC News Brasil, os dois motivos costumam ser os mais citados por aqueles que buscam o visto.

Nos últimos anos, os números de brasileiros inscritos no EB-5 cresceram exponencialmente. Em 2018, conforme o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA – em inglês, USCIS -, foram emitidos 388 vistos EB-5 a brasileiros. O número inclui o investidor e família, como cônjuge e filhos de até 21 anos.

Em 2017, 282 brasileiros receberam vistos EB-5. Em 2016, foram 150. Já em 2015, apenas 34 brasileiros receberam o visto. O número de investidores no Brasil era ainda mais inexpressivo em 2011, quando somente 11 pessoas se mudaram para os EUA por meio do programa de investimentos.

No ano passado, o Brasil ficou em sexto lugar entre os países com mais vistos emitidos por meio do EB-5. A China liderou a lista, com 4.642 vistos. Em segundo lugar apareceu o Vietnã, com 693 vistos emitidos, e em terceiro ficou a Índia, com 585.

Criado pelo Congresso americano em 1990, o programa EB-5 tem como principal objetivo de fomentar a economia em áreas consideradas menos privilegiadas em território americano, locais conhecidos como Targeted Employment Areas (TEA) – áreas com índice de desemprego acima da média nacional e de pouco desenvolvimento.

Até 20 de novembro, o investidor interessado precisa aplicar U$ 500 mil em algum projeto de um centro regional em território americano. Tais centros são responsáveis por intermediar a relação entre o imigrante, representado por um advogado, e o projeto que pretende levantar recursos por meio do EB-5 para iniciar ou concluir a obra.

Os projetos que oferecem cotas a estrangeiros costumam estabelecer que 25% a 50% de seu capital serão obtidos por meio do EB-5. A exigência do governo americano é que o recurso aplicado pelo investidor seja comprovadamente lícito e que cada cota de investimento estrangeiro gere pelo menos dez empregos em dois anos.

Especialistas acreditam que o aumento no valor do EB-5 deverá reduzir a busca pelo visto a partir de novembro. “Hoje já não são muitas pessoas que têm capacidade financeira de investir US$ 500 mil”, diz Daniel Toledo, especialista em Direito Internacional do escritório Loyalty Miami.