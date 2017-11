Ao menos três brasileiros foram presos nessa sexta-feira com 19 ativistas africanos, durante visita a uma região de mineração de diamantes em Mutare, no Zimbábue. Eles conversavam com habitantes da área que estão sendo removidos de suas casas, além de outros abusos. O Itamaraty ainda não divulgou informações sobre a situação do trio.

Deixe seu comentário: