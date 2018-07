Brasileiros são presos no Peru acusados de atacar quartel boliviano

Três brasileiros foram presos no Peru, no último sábado (7), acusados de terem participado de uma ousada ação criminosa na Bolívia, onde bandidos invadiram um quartel da Polícia Nacional e roubaram nove fuzis, cinco pistolas e munição. Junto com os brasileiros foram detidos dois bolivianos e um peruano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Acre, os seis integram uma organização criminosa que planejava usar as armas bolivianas para assaltar um banco no Peru. O dinheiro obtido no assalto seria usado para financiar outras atividades ilícitas às quais a organização se dedica, como o tráfico internacional de drogas.

Quatro dos nove fuzis roubados na Bolívia foram apreendidos com os seis criminosos presos em Puerto Maldonado, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. A polícia peruana chegou aos seis criminosos a partir de uma ação conjunta que reuniu autoridades em segurança pública dos três países. Além da inteligência policial acriana, a PF (Polícia Federal) brasileira também colaborou para a identificação dos criminosos.

O quartel assaltado no dia 16 de junho fica na cidade de Porvenir, no distrito de Pando, próximo à fronteira com o Brasil e o Peru. Segundo o Ministério Público da Bolívia, o grupo armado roubou nove fuzis chineses AK-56, cinco pistolas Taurus PT-24/7 e carregadores. Durante a ação, soldados bolivianos foram feridos a tiros.

Dois dias depois do ataque ao quartel, militares bolivianos prenderam o brasileiro Odelio Becerra da Costa. Encontrado em um imóvel de Cobija, cidade boliviana poucos quilômetros distante de Porvenir, Costa portava uma pistola de uso exclusivo das forças militares bolivianas. A pedido do Ministério Público, que temia a fuga do brasileiro, Costa permanece detido, em caráter preventivo, na unidade penal de segurança máxima Chonchocoro, situada na região metropolitana de La Paz.

Cocaína

A Polícia Nacional do Peru confiscou 831 quilos de cocaína líquida durante uma operação realizado no vale dos rios VRAEM (Apurímac, Ene e Mantaro), uma das maiores zonas de cultivo da folha de coca no país, segundo informou o Ministério do Interior. Na operação participaram agentes do Comando Especial das Forças Armadas no VRAEM com o apoio de helicópteros que também destruíram um laboratório clandestino de elaboração de cocaína.

As aeronaves da polícia e das forças armadas adentraram ontem no povoado de San Juan de Mejorada, no distrito de Canayre, província de Huanta, na região Ayacucho, para invadir o laboratório clandestino e conÚscar os 831 quilos de droga em estado líquido e insumos químicos Úscalizados.

O VRAEM é uma das áreas mais conflituosas para as forças de segurança, uma vez que no seu inóspito território convivem as máfias do narcotráfico com os remanescentes do grupo armado Sendero Luminoso.

